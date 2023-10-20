Джордан не отказался от борьбы за пост спикера Палаты представителей США

Член палаты представителей от Огайо республиканец Джим Джордан в пятницу дал понять, что будет продолжать бороться за позицию спикера Палаты представителей конгресса США.

"Если коротко, то мы должны вернуться к работе ради американского народа. Мы не можем сделать это, если Палата представителей закрыта, и мы не можем ее открыть, пока мы не выберем спикера", - заявил Джордан журналистам.

Он планирует за выходные заручиться достаточной поддержкой однопартийцев, чтобы затем избраться на эту позицию. Для этого кандидату потребуется как минимум 217 голосов от других членов Палаты.

Американские СМИ отмечают, что несколько раундов голосования могут пройти и в пятницу.

В Палате представителей уже дважды состоялись голосования по кандидатуре Джордана, однако пока безрезультатно: у республиканцев - большинство в палате, однако на данный момент не все они готовы поддержать этого кандидата.

3 октября в Палате представителей проголосовали за отставку республиканца Кевина Маккарти с поста спикера. Это спровоцировало споры в рядах конгрессменов-республиканцев. Временным спикером был назначен республиканец Патрик Макгенри.

Пока палата представителей не изберет спикера, она не может заниматься согласованием бюджета и принимать законы.