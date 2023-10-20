Джордан не отказался от борьбы за пост спикера Палаты представителей США

Член палаты представителей от Огайо республиканец Джим Джордан в пятницу дал понять, что будет продолжать бороться за позицию спикера Палаты представителей конгресса США.
"Если коротко, то мы должны вернуться к работе ради американского народа. Мы не можем сделать это, если Палата представителей закрыта, и мы не можем ее открыть, пока мы не выберем спикера", - заявил Джордан журналистам.
Он планирует за выходные заручиться достаточной поддержкой однопартийцев, чтобы затем избраться на эту позицию. Для этого кандидату потребуется как минимум 217 голосов от других членов Палаты.
Американские СМИ отмечают, что несколько раундов голосования могут пройти и в пятницу.
В Палате представителей уже дважды состоялись голосования по кандидатуре Джордана, однако пока безрезультатно: у республиканцев - большинство в палате, однако на данный момент не все они готовы поддержать этого кандидата.
3 октября в Палате представителей проголосовали за отставку республиканца Кевина Маккарти с поста спикера. Это спровоцировало споры в рядах конгрессменов-республиканцев. Временным спикером был назначен республиканец Патрик Макгенри.
Пока палата представителей не изберет спикера, она не может заниматься согласованием бюджета и принимать законы.
Баку и Москва провели межмидовские консультации
Байрамов и Лавров обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией
Байрамов и Лавров обсудили подходы к деятельности региональной платформы "3+3"
Pertamina и Petronas закрыли сделку по приобретению 35% доли Shell в индонезийском газовом активе Masela
Цены на нефть прибавляют порядка 1% и завершают неделю ростом
ГНС зарегистрировала 2 компании с суммарным капиталом в 5 млн евро
В Азербайджане 8-12 ноября будут нерабочими
АИКГФ предлагает гражданам Азербайджана в аренду еще 171 квартиру с правом выкупа
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана в рамках 4 программ превысили 100 млрд манатов
Власти Азербайджана в 2024г направят около 250 млн манатов на развитие Нахчывана
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство дороги в Сиязанском районе
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Yelo Bank продолжает поддерживать индивидуальных предпринимателей
Депозитные ячейки от Yelo Bank для сохранности ваших ценностей
Компания Azerconnect удостоена престижной награды Stevie®Awards
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире