Спикер палаты представителей США подтвердил премьеру Израиля всестороннюю поддержку

Новый спикер палаты представителей США Майк Джонсон в состоявшейся телефонной беседе с израильским премьером Биньямином Нетаньяху подтвердил неизменную поддержку Израиля.
"Палата представителей поддерживает Израиль, и я подтвердил нашу решительную поддержку", - написал Джонсон в соцсети X.
Как пишет издание "Гаарец", Джонсон заявил, что поддерживает выделение $14,3 млрд чрезвычайной помощи Израилю, отделив их от финансирования Украины, что противоречит стремлению президента Джо Байдена объединить эту помощь в один пакет. Для того, чтобы изыскать эти $14,3 млрд, республиканцы будут настаивать на сокращении расходов, отметил спикер.
Ранее Джонсон уже заявлял телеканалу Fox News, что финансирование Украины и Израиля должно осуществляться раздельно. Он дал понять, что не поддержит запрос Белого дома на принятие единого пакета помощи Украине и Израилю в размере $106 млрд, говорилось в сообщении.
Издание "Гаарец" ранее сообщало, что республиканцы в сенате США также добиваются разделения помощи Израилю и Украине.
По данным издания, сенаторы-республиканцы подготовили законопроект, направленный на разделение предложенной администрацией Байдена чрезвычайной помощи Израилю и помощи Украине. Рядом сенаторов был подготовлен законопроект, предусматривающий "ускорение выделению Израилю чрезвычайной помощи в размере $14,3 млрд, не увязая во внутренних разногласиях в Вашингтоне по финансированию Украины", говорилось в публикации.
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