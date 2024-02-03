Спикер палаты представителей США призвал президента применить силу в отношении Ирана

Спикер палаты представителей американского Конгресса Майкл Джонсон заявил, что проводимая президентом Джозефом Байденом политика предупреждений и "сигналов" является катастрофичной, и призвал применять силу, в частности, в отношении Ирана, сообщил телеканал Fox News.

"Сейчас настало время президенту Байдену осознать реальность того, что его политика умиротворения Ирана провалилась. Чтобы способствовать миру, Америка должна демонстрировать силу", - сказал Джонсон.

Он также заявил, что гибель трех военнослужащих США в Иордании в результате атаки "поддерживаемых Ираном ополченцев требовала четкого и решительного ответа".

"К сожалению, администрация подождала неделю и только телеграфировала миру, в том числе Ирану, о характере нашего ответа", - отметил спикер, добавив, что "чрезмерные сигналы" администрации Байдена ослабляют позиции Америки и подрывают ее способность "решительно положить конец шквалу атак, которым мы подверглись за последние несколько месяцев".

"Администрации Байдена давно пора признать, что ее стратегия умиротворения Ирана была катастрофой для международного сообщества и региональной стабильности. Мы должны твердо противостоять тем, кто хотел бы причинить вред американцам, распространять террор или угрожать нашим союзникам", - подчеркнул он.

Как сообщалось, накануне США нанесли удары по десяткам объектов в Ираке и Сирии. Целями атак стали проиранские группировки и подразделения "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Ирана. Речь идет об ответе Вашингтона на недавний удар беспилотниками по американской базе на границе Иордании и Сирии. Тогда погибли трое военных США, десятки получили ранения.

"Наш ответ начался сегодня. Он будет продолжаться в любое время и в любом месте по нашему выбору", - заявил в связи с нанесенными ударами Байден.

В то же время США, которые обвиняют Иран в причастности к атаке на базу в Иордании, не намерены наносить удары по иранской территории.

Как сообщил корреспондент телеканала СNN, ссылаясь на высокопоставленного представителя Белого дома, "США не будут атаковать цели внутри Ирана", поскольку это чревато обострением и разрастанием конфликта в регионе.

Тегеран отрицает обвинения Вашингтона и предупреждает, что ответит на любую угрозу со стороны США.

"Мы не начнем войну, но, если кто-то захочет запугать нас, он получит решительный ответ", - заявил президент Ирана Ибрахим Раиси в телевизионном выступлении в пятницу.