Республиканцы палаты представителей США разрабатывают законопроект по пошаговому преодолению шатдауна

Республиканцы в палате представителей американского конгресса разрабатывают двухэтапный план финансирования правительства, чтобы избежать шатдауна, сообщил CNN.
Срок временного финансирования правительства и предотвращения шатдауна, определенный законопроектом в октябре, истекает 17 ноября.
"Этот двухэтапный законопроект является необходимым для того, чтобы поставить республиканцев палаты представителей в наилучшее положение для борьбы за победу консерваторов", - цитирует телеканал заявление спикера палаты представителей Майка Джонсона в субботу.
Он отметил, что "законопроект положит конец абсурдной традиции массовых расходов в праздничный сезон, введенной прямо перед рождественскими каникулами".
На первом этапе законопроект предусматривает финансирование до 19 января и включает ассигнования на сельское хозяйство, военное строительство и дела ветеранов, энергетику и водоснабжение.
Второй этап, который предлагается продлить до 2 февраля, будет включать в себя финансирование остальной части правительства.
В сообщении отмечается, что законопроект не предусматривает дополнительной помощи Израилю или Украине.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала план Джонсона "рецептом для еще большего республиканского хаоса и новых закрытий".
"Республиканцы Палаты представителей должны прекратить тратить время на свои собственные политические разногласия, выполнять свою работу и действовать двухпартийно, чтобы предотвратить шатдаун", - заявила Жан-Пьер.
Глава МИД Азербайджана отправился с визитом в Марокко
Участники арабо-исламского саммита осудили действия Израиля в Газе, потребовали прекращения агрессии
МИД Азербайджана считает провокацией заявление посла Ирана в Армении
ГНС увеличила за 10 мес. сборы по отчислениям на обязательное соцстрахование на 14%
Российский газ продолжает поступать в многие страны ЕС, в том числе формально отказавшиеся от него - Миллер
МЧС Азербайджана ведет поиски двух рыбаков, пропавших в Каспийском море
Китай вывел на орбиту телекоммуникационный спутник ChinaSat-6E
Профсоюз голливудских актеров договорился с медиакомпаниями и приостановил забастовку
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
ЖКХ Мингечевира направит около 2,2 млн манатов на капремонт дорог и тротуаров
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
«Nar» издал книгу «Флаг Республики» ко Дню флага
Yelo Bank провел мастер-класс для студентов UFAZ
Банк Республика накануне Дня Победы провел акцию по сдаче крови
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире