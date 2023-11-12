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Республиканцы палаты представителей США разрабатывают законопроект по пошаговому преодолению шатдауна

Республиканцы в палате представителей американского конгресса разрабатывают двухэтапный план финансирования правительства, чтобы избежать шатдауна, сообщил CNN.

Срок временного финансирования правительства и предотвращения шатдауна, определенный законопроектом в октябре, истекает 17 ноября.

"Этот двухэтапный законопроект является необходимым для того, чтобы поставить республиканцев палаты представителей в наилучшее положение для борьбы за победу консерваторов", - цитирует телеканал заявление спикера палаты представителей Майка Джонсона в субботу.

Он отметил, что "законопроект положит конец абсурдной традиции массовых расходов в праздничный сезон, введенной прямо перед рождественскими каникулами".

На первом этапе законопроект предусматривает финансирование до 19 января и включает ассигнования на сельское хозяйство, военное строительство и дела ветеранов, энергетику и водоснабжение.

Второй этап, который предлагается продлить до 2 февраля, будет включать в себя финансирование остальной части правительства.

В сообщении отмечается, что законопроект не предусматривает дополнительной помощи Израилю или Украине.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала план Джонсона "рецептом для еще большего республиканского хаоса и новых закрытий".

"Республиканцы Палаты представителей должны прекратить тратить время на свои собственные политические разногласия, выполнять свою работу и действовать двухпартийно, чтобы предотвратить шатдаун", - заявила Жан-Пьер.

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Тэги: США, СПИКЕР, ШАТДАУН, ЗАКОНОПРОЕКТ


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