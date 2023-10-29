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Дальнее зарубежье 29.10.2023 00:09

Майк Пенс приостанавливает борьбу за пост президента США

Бывший вице-президент США республиканец Майк Пенс объявил, что приостанавливает участие в президентской гонке, сообщает в субботу The Hill.

"Мне стало очевидно, что мое время еще не пришло. Я решил приостановить мою президентскую кампанию, начиная с сегодняшнего дня", - заявил Пенс, выступая на конференции республиканской еврейской коалиции.

The Hill отмечает, что возможной причиной этого решения может быть малая популярность Пенса на фоне других участников республиканских праймериз.

О намерении бороться за пост президента Пенс сообщил в июне этого года.

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Тэги: США, ВЫБОРЫ, КАНДИДАТ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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