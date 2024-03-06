Трамп обратился к сторонникам Хейли с призывом отдать голоса ему

Экс-президент США Дональд Трамп после объявления его соперницы Никки Хейли о прекращении участия в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии призвал ее сторонников отдать голоса ему.
"Я бы хотел поблагодарить мою семью, друзей и великую Республиканскую партию за помощь в проведении самого успешного "супервторника" в истории, а также пригласить всех сторонников Хейли присоединиться к нам: величайшему движению в истории нашей нации", - написал Трамп в социальной сети Truth Social в среду.
Он напомнил избирателям, что главной целью является победа над президентом США Джо Байденом, который "уничтожает нашу страну".
Вместе с тем, Трамп отметил, что по его данным существенную часть денег на предвыборную кампанию Хейли получила от "радикально левых демократов". Кроме того, по утверждению Трампа, многие из голосовавших за Хейли - вообще не республиканцы. Так он объяснил одну из немногочисленных ее побед: на праймериз в штате Вермонт. "По совершенно непонятным причинам демократам разрешается голосовать на республиканских выборах в Вермонте и ряде других штатов", - пояснил бывший президент.
Ранее действующий президент США Джо Байден выразил надежду, что электорат Хейли после ее выхода из президентской гонки перейдет к нему.
В среду Хейли объявила о выходе из гонки за выдвижение кандидатом в президенты страны от Республиканской партии. Она завершила участие в президентской гонке после публикации результатов "супервторника": первичных выборов в большой группе американских штатов. Она практически нигде не добилась успеха. Таким образом, из борьбы в Республиканской партии вышел последний реальный конкурент Трампа.
Внутрипартийные выборы в США проводят в виде кокусов и праймериз. Праймериз организуют власти штата, в то время как кокусы - это неформальные встречи, проходящие по инициативе членов партии, в ходе которых проходит обсуждение вероятных кандидатов в президенты. Сначала проходят дебаты, потом - голосование.
Внутрипартийные выборы завершатся в июне. В июле пройдет съезд Республиканской партии, в августе - съезд Демократической партии. Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.
Глава МИД Азербайджана обсудил с вице-президентом ВБ перспективы сотрудничества сторон
Баку и Анкара обсудили перспективы ВТС
Министр обороны Азербайджана и начальник Генштаба ВС Турции обсудили перспективы военного сотрудничества Баку и Анкары
Предварительная сумма сделки МТС по продаже бизнеса в Армении составила $209,1 млн
Банк Канады ожидаемо сохранил базовую ставку на максимуме за 23 года
Алиев поздравил женщин с наступающим 8 Марта
Азербайджан планирует участие в туристической выставке в Дубае в мае
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Yelo Bank победил в 5 номинациях!
Банк Республика получил 6 наград в 6 номинациях
Банк Республика запустил кредитную кампанию «Два нуля в твою пользу»
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы