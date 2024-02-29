Судья Иллинойса исключил Трампа из избирательного бюллетеня штата

Экс-президент США Дональд Трамп, претендент на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии на выборах в ноябре 2024 года, судьей Иллинойса был исключен из избирательного бюллетеня штата, сообщил телеканал CNN.
В сообщении говорится, что основанием для решения названа 14-я поправка к американской конституции, которая гласит, что должностным лицам, давшим клятву поддерживать конституцию, запрещается занимать должности в будущем, если они "участвовали в мятеже".
Аналогичное решение ранее приняли суды штатов Колорадо и Мэн, дело Колорадо находится на рассмотрении Верховного суда США, напоминает CNN.
Телеканал отмечает, что "это также произошло всего через несколько часов после того, как Верховный суд объявил, что заслушает устные аргументы по заявлению Трампа о том, что он обладает президентским иммунитетом от уголовных обвинений".
В аккаунте предвыборного штаба Трампа в социальных сетях говорится, что решение в Иллинойсе является "попыткой спонсируемых фондом Сороса демократов вмешаться в выборы", на решение незамедлительно будет подана апелляция.
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