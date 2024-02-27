Expedia уволит около 1,5 тыс. сотрудников

Американский оператор сервисов по бронированию отелей и билетов Expedia Group намерен сократить штат примерно на 1,5 тыс. человек, говорится в сообщении компании.

Увольнения начались в понедельник. Расходы на сокращение штата, как ожидается, составят около $80-100 млн. Всего в компании работает около 17,1 тыс. человек.

Ранее в феврале компания отчиталась о сокращении чистой прибыли и росте выручки в четвертом квартале, причем скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка. Также фирма сообщила о смене главного исполнительного директора: Ариана Горин, президент компании, займет эту должность 13 мая, сменив Питера Керна, который останется заместителем председателя совета директоров.

Акции Expedia слабо изменились по итогам дополнительной сессии в понедельник. С начала года капитализация компании снизилась на 11%, тогда как индекс S&P 500 за этот период прибавил 6,3%.