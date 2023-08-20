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Дальнее зарубежье 20.08.2023 11:30

Чрезвычайное положение объявлено на юге Калифорнии в связи с приближением урагана

Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение на большей части южной части региона в связи с приближением урагана "Хилари", сообщил телеканал CNN.

"Сегодня (в субботу по местному времени - ИФ) губернатор Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение на большей части Южной Калифорнии, чтобы, начиная с сегодняшнего дня, поддержать усилия по реагированию на ураган "Хилари" (...), мобилизовать и скоординировать ресурсы в преддверии прогнозируемых последствий", - говорится в пресс-релизе губернаторского офиса.

Телеканал отмечает, что жители юго-запада готовятся к "катастрофическому и опасному для жизни наводнению", когда ураган, который называют "историческим", обрушится на регион, самые серьезные последствия ожидаются в воскресенье и понедельник.

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Тэги: США, ШТАТ, УРАГАН, ПОЛОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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