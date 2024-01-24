Трамп победил на праймериз республиканцев в Нью-Гэмпшире

Из 22 делегатов съезда Республиканской партии от штата Нью-Гэмпшир 12 человек могут поддержать бывшего главу государства Дональда Трапа, победившего на праймериз в штате, свидетельствуют результаты голосования.
Количество делегатов, которые представляют двух претендентов в кандидаты, определилось еще до еще до окончания подсчета голосов. Их приводит телеканал CNN, который в режиме реального времени освещает ход мероприятия.
По итогам обработки 75% бюллетеней за Трампа проголосовали 54,3% участников праймериз, за его единственного соперника - экс-постпреда США при ООН Никки Хейли - 43,6%, ее на съезде могут поддержать 9 делегатов штата.
Хейли уже признала поражение в Нью-Гэмпшире и поздравила Трампа с победой.
"Я хочу поздравить Дональда Трампа с его победой сегодня вечером. Он заслужил это, и я хочу это признать", - процитировал политика телеканал CNN.
На съезде по результатам предварительных выборов во всех штатах страны будет избран кандидат от Республиканской партии в президенты США на выборах в ноябре 2024 года.
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