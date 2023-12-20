Верховный суд Колорадо отстранил Трампа от участия в праймериз штата за нарушение Конституции США

Верховный суд Колорадо постановил, что выдвижение кандидатуры бывшего президента Дональда Трампа на праймериз штата в следующем году запрещено по конституционным основаниям, сообщают американские СМИ.
"Большинство членов суда постановили, что президент Трамп лишен права занимать должность президента в соответствии с третьим разделом четырнадцатой поправки к Конституции Соединенных Штатов", - говорится в постановлении суда.
"Поскольку он дисквалифицирован, в соответствии с Избирательным кодексом для госсекретаря штата Колорадо было бы противоправным деянием включить его в качестве кандидата на первичных президентских выборах", - отмечается в решении.
14-я поправка гласит, что должностным лицам, давшим клятву поддерживать Конституцию, запрещается занимать должности в будущем, если они "участвовали в мятеже".
Суд отложил свое решение до 4 января, так что Трамп может сначала обратиться за пересмотром в Верховный суд.
Если он это сделает, его имя автоматически останется в бюллетене до тех пор, пока судьи не рассмотрят апелляцию.
Представители избирательной комиссии штата Колорадо заявили, что вопрос должен быть решен до 5 января - установленный законом крайний срок составления списка кандидатов на праймериз Республиканской партии.
Аналогичные дела в отношении 45-го американского президента также были возбуждены в других штатах, включая Мичиган и Миннесоту, но ни одному из них не удалось исключить имя экс-президента из избирательных бюллетеней.
В ходе предвыборной кампании Трамп высмеивал судебные иски и утверждал, что они являются попыткой использовать суды, чтобы помешать ему вернуться в Белый дом.
Тем временем предвыборный штаб Трампа заявил, что "быстро подаст апелляцию" на решение Верховного суда штата Колорадо.
"Верховный суд штата Колорадо вынес сегодня вечером совершенно ошибочное решение, и мы быстро подадим апелляцию в Верховный суд Соединенных Штатов и одновременный запрос об отсрочке этого глубоко недемократичного решения. Мы полностью уверены, что Верховный суд США быстро вынесет решение в нашу пользу и, наконец, положит конец этим неамериканским судебным искам", - говорится в заявлении представителя предвыборного штаба Стивена Чанга.
6 января 2021 года Конгресс США собирался утвердить результаты голосования на выборах 2020 года, по итогам которых пост президента достался Джо Байдену. В этот день в американской столице собрались на акцию протеста многочисленные сторонники Трампа. Часть демонстрантов прорвались в здание Конгресса и сорвала заседание. Конгрессмены-демократы немедленно обвинили в случившемся Трампа.
У Азербайджана больше нет никаких военных целей, мы добились того, чего заслуживали – Гаджиев
Алиев и вице-президент Турции обсудили сотрудничество Баку и Анкары в сфере «зеленой энергии»
В Баку назвали условия для обсуждений мирного договора с Арменией в Вашингтоне
Страны ЕС в январе-октябре увеличили поставки нефтепродуктов в Азербайджан на 36,5%
Инфляция в Азербайджане замедляется быстрее, чем ожидалось - ЦБ Азербайджана
Чехия и Словакия обратились в Брюссель с просьбой сохранить поставки российской нефти - Токарев
Google выплатит $700 млн по иску штатов США за ограничение конкуренции на рынке приложений
Власти Малайзии с 1 января меняют правила въезда в страну
Ленкоранский госуниверситет направит 740 тыс. манатов на работы в новом учебном корпусе
Минсвязи Нахчывана направит около 2,9 млн манатов на закупку оборудования и создания инфраструктуры Data-Центра
Министерство сельского хозяйства Нахчыванской АР направит 555 тыс. манатов на ПСД объектов первичной инфраструктуры
ГААД получит 1,5 млн манатов на капремонт автодороги на севере Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Nar и NETTY наградили лучшие интернет-инициативы
Nobel Energy поддерживает образовательную инициативу по расширению возможностей молодежи с высоким потенциалом из малообеспеченных семей
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы
Узбекистан создаёт новую национальную систему общественной безопасности