Хейли побеждает Трампа на «супервторнике» республиканских праймериз только в штате Вермонт

Участница президентской гонки от Республиканской партии Никки Хейли побеждает на праймериз в штате Вермонт, в остальных штатах-участниках "супервторника" выигрывает экс-президент США Дональд Трамп.
По данным Fox News, согласно результатам подсчета 98,87% голосов, Хейли заручилась поддержкой 49,87% избирателей. В случае если этот показатель достигнет 50%, она получит всех 17 делегатов штата. В противном случае их распределят пропорционально.
Телеканал сообщает, что в еще 14 штатах, где проходили внутрипартийные выборы во вторник, по предварительному подсчету голосов со значительным отрывом лидирует Трамп. При этом пока не известна обстановка с голосами в Юте, так как там на данный момент подсчитали менее 1% голосов.
В штабе Хейли также заявили, что кандидатура Трампа вызывает "глубокую обеспокоенность" у многих республиканских избирателей.
"Сегодня значительная часть республиканских избирателей по-прежнему выражает глубокую обеспокоенность по поводу Дональда Трампа. Это не похоже на единство, которое необходимо нашей партии для успеха. Устранение беспокойства избирателей сделает лучше Республиканскую партию и Америку", - отметили в команде Хейли.
5 марта в США прошел так называемый супервторник, когда внутрипартийные выборы провели сразу в нескольких штатах. Американские СМИ отмечают, что для Хейли это последний шанс нагнать своего основного соперника - Трампа.
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