Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8448 RUR   0.0187 GBR   2.1593 TRY   0.0536

Цена на нефть

05.03 $/bbl +/- WTI 78.15 -0.59 Brent 82.04 -0.76
Дальнее зарубежье 06.03.2024 12:48

Трамп может обеспечить себе выдвижение в кандидаты на пост президента в течение 2 недель

Экс-президент США Дональд Трамп может гарантировать себе выдвижение кандидатом в президенты на выборах 2024 года максимум через две недели, прогнозирует в среду ЭФЭ.

Агентство отмечает, что после супервторника 5 марта, на котором Трамп одержал убедительную победу над основной конкуренткой Никки Хейли, важными датами станут 12 марта, когда внутрипартийные выборы у республиканцев пройдут в четырех штатах, и на кону будут голоса 161 выборщика, и 19 марта, когда состоятся праймериз в пяти штатах, и на кону будут голоса 414 делегатов партийного съезда.

12 марта внутрипартийные выборы пройдут в Джорджии, на Гавайях, в Миссисипи и Вашингтоне. В первых двух штатах - 59 и 19 делегатов соответственно, голосование проходит пропорционально, в то время как в двух последних - 40 и 43 делегата соответственно, в случае, если за победителя проголосуют более 50% избирателей этих штатов, то ему отходят голоса всех выборщиков.

Между тем, 9 марта состоятся республиканские кокусы на Американском Самоа, и, как отмечает ЭФЭ, именно тогда Трамп, вполне вероятно, может набрать необходимые для выдвижения его кандидатуры 1215 голосов выборщиков. В случае какого-либо неожиданного исхода, продолжает агентство, Трампу придется подождать еще лишь несколько дней - 15 марта пройдут республиканские кокусы на Марианских островах (девять делегатов), 16 марта - на Гуаме (девять делегатов) и 19 марта - сразу в пяти штатах - 414 голосов, 125 из которых приходятся на Флориду.

Республиканский съезд, на котором Трампа могут объявить кандидатом для участия в президентских выборах, пройдет в Милуоки 15-19 июля, напоминает ЭФЭ.

Внутрипартийные выборы в США проводят в виде кокусов и праймериз. Праймериз организуют власти штата, в то время как кокусы - это неформальные встречи, проходящие по инициативе членов партии, в ходе которых проходит обсуждение вероятных кандидатов в президенты. Сначала проходят дебаты, потом - голосование.

Внутрипартийные выборы завершатся в июне.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, ВЫДВИЖЕНИЕ, СРОКИ


Похожие новости


Хейли побеждает Трампа на «супервторнике» республиканских праймериз только в штате Вермонт Трамп побеждает на праймериз республиканцев в 11 штатах Орбан намерен обсудить с Трампом укрепление отношений Венгрии с США и мир в Европе Трамп победил на республиканских кокусах в Северной Дакоте Большинство избирателей США считает, что экономика при Трампе была лучше, чем при Байдене Трамп назвал большой победой решение Верховного суда США в его пользу по поводу праймериз Верховный суд США решил, что судебные власти штатов не вправе отстранять Трампа от участия в праймериз Трамп одержал убедительную победу на кокусах республиканцев в штатах Миссури, Мичиган и Айдахо Байдену необходимо пройти когнитивные тесты - Трамп Судья Иллинойса исключил Трампа из избирательного бюллетеня штата

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az