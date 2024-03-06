Трамп может обеспечить себе выдвижение в кандидаты на пост президента в течение 2 недель

Экс-президент США Дональд Трамп может гарантировать себе выдвижение кандидатом в президенты на выборах 2024 года максимум через две недели, прогнозирует в среду ЭФЭ.
Агентство отмечает, что после супервторника 5 марта, на котором Трамп одержал убедительную победу над основной конкуренткой Никки Хейли, важными датами станут 12 марта, когда внутрипартийные выборы у республиканцев пройдут в четырех штатах, и на кону будут голоса 161 выборщика, и 19 марта, когда состоятся праймериз в пяти штатах, и на кону будут голоса 414 делегатов партийного съезда.
12 марта внутрипартийные выборы пройдут в Джорджии, на Гавайях, в Миссисипи и Вашингтоне. В первых двух штатах - 59 и 19 делегатов соответственно, голосование проходит пропорционально, в то время как в двух последних - 40 и 43 делегата соответственно, в случае, если за победителя проголосуют более 50% избирателей этих штатов, то ему отходят голоса всех выборщиков.
Между тем, 9 марта состоятся республиканские кокусы на Американском Самоа, и, как отмечает ЭФЭ, именно тогда Трамп, вполне вероятно, может набрать необходимые для выдвижения его кандидатуры 1215 голосов выборщиков. В случае какого-либо неожиданного исхода, продолжает агентство, Трампу придется подождать еще лишь несколько дней - 15 марта пройдут республиканские кокусы на Марианских островах (девять делегатов), 16 марта - на Гуаме (девять делегатов) и 19 марта - сразу в пяти штатах - 414 голосов, 125 из которых приходятся на Флориду.
Республиканский съезд, на котором Трампа могут объявить кандидатом для участия в президентских выборах, пройдет в Милуоки 15-19 июля, напоминает ЭФЭ.
Внутрипартийные выборы в США проводят в виде кокусов и праймериз. Праймериз организуют власти штата, в то время как кокусы - это неформальные встречи, проходящие по инициативе членов партии, в ходе которых проходит обсуждение вероятных кандидатов в президенты. Сначала проходят дебаты, потом - голосование.
Внутрипартийные выборы завершатся в июне.
Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.
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