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Дальнее зарубежье 16.03.2024 17:45

Бывший вице-президент США Пенс не поддержит Трампа на президентских выборах

Майк Пенс, бывший вице-президентом США в период нахождения Дональда Трампа в Белом доме, отказался поддерживать его на президентских выборах 2024 года.

"Это не должно стать сюрпризом, в этом году я не поддержу Дональда Трампа", - сказал Пенс в интервью телеканалу Fox News. Он намеревался побороться за право выдвижения кандидатом в президенты от республиканцев, но снял кандидатуру еще до начала внутрипартийных выборов.

По словам Пенса, он чрезвычайно гордится достижениями и своими, и Трампа в период нахождения у власти, однако теперь, по его словам, между ним и Трампом существуют глубокие разногласия.

Пенс отказался сообщить, за кого будет голосовать на президентских выборах 2024 года, но четко заявил, что это будет не Байден. "Я бы никогда не проголосовал за Джо Байдена, я - республиканец", - сказал он.

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Тэги: США, ПЕНС, ТРАМП, ПОЗИЦИЯ


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