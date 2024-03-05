Орбан намерен обсудить с Трампом укрепление отношений Венгрии с США и мир в Европе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе планирующейся на этой неделе встречи с экс-президентом США Дональдом Трампом намерен затронуть темы укрепления связей между двумя странами, а также установления мира в Европе с учетом конфликта на Украине, передает агентство ЭФЭ.
"Двумя основными темами грядущей встречи, очевидно, станут восстановление мира в Европе и укрепление двусторонних отношений до уровня, на котором они находились во время первого президентского срока Трампа", - заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Сийярто отметил, что "восстановление мира в Европе и улучшение двусторонних отношений" зависит от победы Трампа на президентских выборах в США в 2024 году.
Встреча политиков запланирована на 8 марта во Флориде в США.
Трамп в настоящее время уверенно лидирует в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев.
Азербайджан и Россия договорились о развитии автомобильных погранпереходов
Попытки некоторых государств вооружить Армении представляют угрозу мирному процессу - Байрамов
Азербайджан поддерживает разрешение израильско-палестинского конфликта на нормах международного права - Байрамов
ВВП ЮАР в IV квартале вырос на 0,1%, хуже прогноза
Ford увеличил продажи в США в феврале на 10,5%, реализация электромобилей подскочила в 1,8 раза
Путин: углеродный налог ЕС был нацелен на лишение России конкурентного преимущества в виде дешевых энергоносителей
Капзатраты «облачных» гигантов в 2025г почти в 2,5 раза превысят вложения нефтяных - Wells Fargo
Азербайджанский военный, оказавшийся на армянской стороне при плохих погодных условиях, вернулся в Баку
Джефф Безос вернул себе титул самого богатого человека в мире, обогнав Илона Маска
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Банк Республика запустил кредитную кампанию «Два нуля в твою пользу»
За три года злоумышленники украли более 36 миллионов пар логинов и паролей от ИИ-сервисов и игровых аккаунтов
AZAL в связи с Новрузом рекомендует заранее приобретать авиабилеты из Баку в Нахчыван и обратно
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы