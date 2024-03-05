Орбан намерен обсудить с Трампом укрепление отношений Венгрии с США и мир в Европе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе планирующейся на этой неделе встречи с экс-президентом США Дональдом Трампом намерен затронуть темы укрепления связей между двумя странами, а также установления мира в Европе с учетом конфликта на Украине, передает агентство ЭФЭ.

"Двумя основными темами грядущей встречи, очевидно, станут восстановление мира в Европе и укрепление двусторонних отношений до уровня, на котором они находились во время первого президентского срока Трампа", - заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Сийярто отметил, что "восстановление мира в Европе и улучшение двусторонних отношений" зависит от победы Трампа на президентских выборах в США в 2024 году.

Встреча политиков запланирована на 8 марта во Флориде в США.

Трамп в настоящее время уверенно лидирует в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев.