Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8535 RUR   0.0187 GBR   2.1655 TRY   0.0534

Цена на нефть

08.03 $/bbl +/- WTI 78.01 -0.92 Brent 82.08 -0.88
Дальнее зарубежье 09.03.2024 09:43

Трамп встретился с венгерским премьером во Флориде

Бывший президент США Дональд Трамп в своем имении во Флориде встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщил The Hill.

Экс-президент написал в социальных сетях, что обсудил с Орбаном "много интересных тем".

Пресс-служба Трампа без подробностей информировала, что политики обсудили широкий спектр вопросов, касающихся США и Венгрии, а также необходимость для каждого государства поддерживать свою границу защищенной.

СМИ, ссылаясь на источники в Белом доме, сообщали, что, несмотря на пребывание Орбана в стране, его встречи с президентом США Джо Байденом или другими официальными лицами из Белого дома не планировались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, ВЕНГРИЯ, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Мишель Обама не намерена баллотироваться на пост президента США Трамп объявил себя победителем на праймериз в Южной Каролине Верховный суд США рассмотрит жалобу Трампа на решение суда штата Колорадо об отстранении его от праймериз Трамп обвинил Байдена в развале автомобильной промышленности в стране Арест Трампа способствовал сбору средств на его предвыборную кампанию Бывший президент США Трамп считает, что Байден недостаточно компетентен, чтобы прекратить украинский конфликт Трамп договорился с властями США о добровольной явке в тюрьму на следующей неделе Бывший президент США Трамп высказался за скорейшее урегулирование украинского конфликта Трампу могут предъявить одно уголовное обвинение Трамп проигнорировал повестку спецкомитета американского Конгресса о явке для дачи показаний по делу о штурме Капитолия - законодатели

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az