Трамп встретился с венгерским премьером во Флориде

Бывший президент США Дональд Трамп в своем имении во Флориде встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщил The Hill.
Экс-президент написал в социальных сетях, что обсудил с Орбаном "много интересных тем".
Пресс-служба Трампа без подробностей информировала, что политики обсудили широкий спектр вопросов, касающихся США и Венгрии, а также необходимость для каждого государства поддерживать свою границу защищенной.
СМИ, ссылаясь на источники в Белом доме, сообщали, что, несмотря на пребывание Орбана в стране, его встречи с президентом США Джо Байденом или другими официальными лицами из Белого дома не планировались.
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