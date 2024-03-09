Трамп встретился с венгерским премьером во Флориде

Бывший президент США Дональд Трамп в своем имении во Флориде встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщил The Hill.

Экс-президент написал в социальных сетях, что обсудил с Орбаном "много интересных тем".

Пресс-служба Трампа без подробностей информировала, что политики обсудили широкий спектр вопросов, касающихся США и Венгрии, а также необходимость для каждого государства поддерживать свою границу защищенной.

СМИ, ссылаясь на источники в Белом доме, сообщали, что, несмотря на пребывание Орбана в стране, его встречи с президентом США Джо Байденом или другими официальными лицами из Белого дома не планировались.