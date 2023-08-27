Арест Трампа способствовал сбору средств на его предвыборную кампанию

С четверга текущей недели предвыборной команде бывшего президента Дональда Трампа удалось собрать более $7 млн на его кампанию, сообщает агентство Associated Press (AP).
"Кампания Трампа утверждает, что он собрал $7,1 млн с четверга, когда его поместили в тюрьму округа Фултон в штате Джорджия", - говорится в сообщении.
Только пятница принесла $4,18 млн - "самый кассовый день на сегодняшний день", отметило АР.
Агентство считает, что "рекордный улов стал свидетельством того, что юридические проблемы Трампа стали благом для его кампании по сбору средств". Кроме того, "судебные обвинения также не смогли подорвать позиции Трампа на президентских праймериз республиканцев, поскольку бывший президент теперь регулярно обыгрывает своих соперников на 30-50 пунктов в опросах общественного мнения".
Как сообщалось, в четверг Трамп сдался властям, прибыв в тюрьму, где был зарегистрирован как заключенный, сфотографирован и через 20 минут освобожден под залог в $200 тыс.
После освобождения Трамп признался телеканалу Fox News, что чувствовал себя некомфортно, когда в тюрьме округа Фултон штата Джорджия его вынудили фотографироваться, отметив, что это было "неприятным чувством".
Он заявил, что все, происходящее с ним, является вмешательством в предвыборную кампанию со стороны нынешней американской администрации.
"Все дело во вмешательстве в выборы, - заявил он. - Все это происходит через Вашингтон, министерство юстиции и жуликоватого Джо Байдена. Ничего подобного в нашей стране раньше не случалось".
Тем не менее, в течение нескольких часов после выхода бывшего президента из тюрьмы команда Трампа выпустила новую линейку товаров с его тюремным фото: футболки, пивные коктейли, наклейки на бамперы автомобилей, плакаты с автографом, кружки. Доход от их продаж в специализированных магазинах идет на нужды предвыборной кампании.
Ранее большое жюри присяжных Джорджии предъявило Трампу и группе из 18 человек обвинения, связанные с попытками отменить результаты президентских выборов 2020 года в штате.
Бывший президент обвиняется по 13 пунктам, среди которых нарушение закона штата о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги государственными служащими, заговор с целью подлога и подача ложных документов.
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