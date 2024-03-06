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Дальнее зарубежье 06.03.2024 13:32

Мишель Обама не намерена баллотироваться на пост президента США

Мишель Обама не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост президента США на ноябрьских выборах, сообщает телеканал NBC со ссылкой на офис бывшей первой леди США.

"Она не будет баллотироваться на пост президента", - заявила директор по коммуникациям офиса Мишель Обамы Кристал Карсон.

"Миссис Обама поддерживает кампанию по переизбранию президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис", - добавила Карсон.

Также NBC со ссылкой на источники информирует, что команда Мишель Обамы согласилась на переговоры об участии бывшей первой леди в предвыборной кампании Байдена.

Ранее член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин и сенатор от штата Техас Тед Круз заявили, что Мишель Обама может заменить Байдена на ноябрьских президентских выборах из-за низкого уровня популярности действующего президента США и роста опасений из-за его почтенного возраста.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.

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Тэги: США, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, СУПРУГА, ВЫБОРЫ


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