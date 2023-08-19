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Дальнее зарубежье 19.08.2023 11:50

Трамп договорился с властями США о добровольной явке в тюрьму на следующей неделе

Власти США ожидают, что экс-президент Дональд Трамп в конце следующей недели - в четверг или пятницу - сдастся в тюрьму округа Фултон, штат Джорджия, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов.

В сообщении утверждается, что команда Трампа "уже связалась с офисом прокурора округа Фултон Фани Уиллис, и ожидается, что переговоры об условиях его явки и логистике сдачи продолжатся в начале следующей недели".

По данным телеканала, адвокаты бывшего президента и обвиняемых по его делу проведут переговоры с офисом окружного прокурора, чтобы согласовать для подзащитных условия освобождения под залог прежде чем они явятся в тюрьму.

По словам адвокатов, если обвиняемые явятся в тюрьму без соглашения о залоге, которое должно быть одобрено судьей Верховного суда округа Фултон, они будут содержаться под стражей.

Уиллис дала обвиняемым время для добровольной сдачи до полудня 25 августа.

Как заявлял ранее шериф округа Фултон Пэт Лабат, к Трампу и его соратникам будут относиться также, как к любому другому обвиняемому. Однако "это, вероятно, невозможно из-за мер безопасности, которые необходимо обеспечивать бывшему президенту", отмечает CNN.

Телеканал обращает внимание, что министерство юстиции в прошлом месяце начало расследование по нарушению гражданских прав в тюрьме Фултона, которая "стала местом многочисленных смертей на ее территории".

Как сообщалось, большое жюри присяжных штата Джорджия предъявило Трампу и группе из 18 человек обвинения, связанные с попытками отменить результаты президентских выборов 2020 года. Трампу предъявлено обвинение по 13 пунктам. К ним относятся нарушение закона штата о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги государственным служащим, заговор с целью подлога и подача ложных документов.

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Тэги: США, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, ТЮРЬМА, ЯВКА


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