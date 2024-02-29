Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8423 RUR   0.0186 GBR   2.1538 TRY   0.0545

Цена на нефть

28.02 $/bbl +/- WTI 78.54 -0.33 Brent 82.15 -0.51

Дальнее зарубежье 29.02.2024 09:28

Трамп надеется на встречу с венгерским премьером Орбаном на следующей неделе

Бывший президент США Дональд Трамп планирует принять премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде на следующей неделе, сообщил Bloomberg со ссылкой на свой информированный источник.

Ожидается, что встреча, которая, "вероятно, усилит беспокойство союзников США в связи с перспективой возвращения бывшего президента к власти", состоится 8 марта, говорится в сообщении.

По мнению агентства, возможная встреча "подчеркивает, что Трамп в ходе предвыборной кампании все больше оказывает влияние на вопросы внешней политики". Этому способствует тот факт, что он "приближается к выдвижению на пост президента от республиканцев и вероятному матчу-реваншу на всеобщих выборах против президента Джо Байдена".

Bloomberg напоминает, что Трамп "пригрозил предоставить союзникам по НАТО самим заботиться о себе, если они не выполнят обязательства по расходам на оборону", выступает против уступок республиканцев демократам по вопросам границы и помощи Украине.

"Эти действия вызвали новые опасения в столицах союзников США, которые и без того не уверены в приверженности Вашингтона глобальной безопасности, поскольку вопрос о помощи Украине зашел в тупик в конгрессе" - подчеркнуло агентство.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, ВЕНГРИЯ, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Судья Иллинойса исключил Трампа из избирательного бюллетеня штата Верховный суд США рассмотрит в апреле иск Трампа об иммунитете от судебного преследования по делу о вмешательстве в выборы Трамп будет добиваться реформ американских спецслужб в случае своего избрания президентом США Суд Нью-Йорка обязал Трампа выплатить $454 млн по делу о мошенничестве Почти 70% американцев считают, что Байден не подходит на второй президентский срок - опрос Суд Нью-Йорка обязал бывшего президента США Трампа выплатить $355 млн по делу о мошенничестве Трамп просит Верховный суд США заблокировать решение о лишении его иммунитета по делу о штурме Капитолия Трамп победил на республиканских кокусах в Неваде Почти 50% американцев проголосовали бы за Трампа, случись выборы сейчас - опрос Трамп предрек теракты в США из-за ситуации на границе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az