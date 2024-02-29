Трамп надеется на встречу с венгерским премьером Орбаном на следующей неделе

Бывший президент США Дональд Трамп планирует принять премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде на следующей неделе, сообщил Bloomberg со ссылкой на свой информированный источник.
Ожидается, что встреча, которая, "вероятно, усилит беспокойство союзников США в связи с перспективой возвращения бывшего президента к власти", состоится 8 марта, говорится в сообщении.
По мнению агентства, возможная встреча "подчеркивает, что Трамп в ходе предвыборной кампании все больше оказывает влияние на вопросы внешней политики". Этому способствует тот факт, что он "приближается к выдвижению на пост президента от республиканцев и вероятному матчу-реваншу на всеобщих выборах против президента Джо Байдена".
Bloomberg напоминает, что Трамп "пригрозил предоставить союзникам по НАТО самим заботиться о себе, если они не выполнят обязательства по расходам на оборону", выступает против уступок республиканцев демократам по вопросам границы и помощи Украине.
"Эти действия вызвали новые опасения в столицах союзников США, которые и без того не уверены в приверженности Вашингтона глобальной безопасности, поскольку вопрос о помощи Украине зашел в тупик в конгрессе" - подчеркнуло агентство.
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