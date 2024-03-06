Никки Хейли объявила о выходе из президентской гонки США

Экс-постпред США при НАТО Никки Хейли в среду объявила о выходе из гонки за выдвижение кандидатом в президенты страны от Республиканской партии.
"Настало время для остановки моей кампании", - сказала она, выступая перед сторонниками.
"По всей вероятности, Дональд Трамп станет кандидатом от Республиканской партии, когда состоится съезд нашей партии в июле. Я поздравляю его и желаю ему удачи", - добавила она. Вместе с тем, Хейли не стала напрямую призывать своих сторонников голосовать за Трампа на президентских выборах в ноябре 2024 года. Вместо этого она выразила надежду, что Трампу удастся убедить ее электорат проголосовать за него.
Хейли раскритиковала политиков США левого толка, заявив, что "путь к социализму - это путь к краху". Также она заявила, что Конгресс не работает эффективно. Говоря о внешней политике, Хейли призвала Вашингтон активнее участвовать в событиях за пределами США и оказывать дальнейшую поддержку Украине и Израилю.
Хейли завершила участие в президентской гонке после публикации результатов "супервторника": первичных выборов в большой группе американских штатов. Она практически нигде не добилась успеха.
Таким образом, из борьбы в Республиканской партии вышел последний реальный конкурент Трампа.
Баку и Анкара обсудили перспективы ВТС
Министр обороны Азербайджана и начальник Генштаба ВС Турции обсудили перспективы военного сотрудничества Баку и Анкары
Brent подорожала до $83,63 за баррель
Запасы нефти в США выросли на 1,37 млн баррелей за неделю
Tullow Oil сократила выручку на 8,5% в 2023г, получила чистый убыток в $110 млн
Азербайджан планирует участие в туристической выставке в Дубае в мае
Мишустин в Баку почтил память Гейдара Алиева
Капзатраты «облачных» гигантов в 2025г почти в 2,5 раза превысят вложения нефтяных - Wells Fargo
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Yelo Bank победил в 5 номинациях!
Банк Республика получил 6 наград в 6 номинациях
Банк Республика запустил кредитную кампанию «Два нуля в твою пользу»
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы