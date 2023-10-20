Сенаторы-республиканцы представили законопроект о пополнении запасов для израильской ПРО «Железный купол»

Группа сенаторов-республиканцев внесла законопроект, который предлагает перенаправить помощь США из Газы на пополнение ресурсов для израильской системы ПРО "Железный купол", сообщает The Hill.

"Мой законопроект требует от администрации Байдена (Джо Байден, президент США - ИФ) прекратить направление иностранной помощи США в районы, где доминируют террористы ХАМАС, и вместо этого перенаправить эти ресурсы на помощь Израилю в пополнении запасов его спасительных ракет-перехватчиков для "Железного купола". Соединенные Штаты должны безоговорочно поддержать право Израиля защищать себя от террористов", - цитирует издание одного из авторов законопроекта республиканца Билла Хагерти.

Как отмечает газета, среди соавторов законопроекта сенаторы-республиканцы Тед Круз, Марко Рубио, Джон Баррассо, Том Тиллис, Кэти Бритт, Синтия Ламмис, Джош Хоули, Деб Фишер, Томми Тубервилл и Рик Скотт.