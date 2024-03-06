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Политики-республиканцы призывают сплотиться вокруг кандидатуры Трампа на выборах президента США

Представители Республиканской партии после убедительного выступления Дональда Трампа во время "супервторника" призвали избирателей объединиться вокруг его кандидатуры перед выборами президента США в 2024 году.

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл заявил, что поддержит кандидатуру Трампа от Республиканской партии.

"Совершенно очевидно, что бывший президент Трамп получил необходимую поддержку избирателей, чтобы стать нашим кандидатом в президенты Соединенных Штатов. Поэтому неудивительно, что он получит мою поддержку", - заявил он.

"Признайте это. Праймериз де-факто закончены. Пришло время республиканцам объединиться", - написал на странице в соцсети X губернатор штата Техас и активный сторонник Трампа Грег Эббот.

С ним солидарен влиятельный сенатор США от штата Огайо Джей Ди Вэнс.

"Я знал, что Трамп победит, но то, что мы видимо - это вообще разгром. Что касается избирателей, у нас остается шесть месяцев, чтобы убедить их в том, что Дональд Трамп заслуживает еще одного срока на посту президента", - написал он в соцсети X.

"Что касается доноров и политиков, настало время объединиться вокруг нашего кандидата. Пожалуйста, прекращайте тратить время и деньги на иные цели", - добавил он.

Аналогичные заявления сделала член Палаты представителей, республиканка Элиз Стефаник и председатель Республиканской партии в Огайо Алекс Триантафилу.

"Нам давно следовало сплотиться вокруг Трампа: он будет нашим республиканским кандидатом, который победит Джо Байдена в ноябре этого года", - написала Стефаник, которую считают одним из потенциальных претендентов на пост вице-президента при Трампе, в соцсети X.

"Президентские праймериз Республиканской партии фактически закончились. Громкие победы президента Трампа в "супервторник" укрепили его позиции. Сейчас настало время прислушаться к нашим избирателям и объединить Республиканскую партию", - написал Триантафилу в соцсети X.

Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина, которого также считают потенциальным претендентом на пост вице-президента, Тим Скотт, заявил в соцсети X, что "избиратели по всей стране сказали свое слово".

"Они проголосовали за безопасные улицы, качественное образование, надежно контролируемые границы. Дональд Трамп - единственный кандидат, который объединит нашу страну вокруг успеха и победы в ноябре", - заявил Скотт.

Экс-постпред США при ООН Никки Хейли в среду объявила о выходе из гонки за выдвижение кандидатом в президенты страны от Республиканской партии. Хейли завершила участие в президентской гонке после публикации результатов "супервторника": первичных выборов в большой группе американских штатов. Она практически нигде не добилась успеха. Таким образом, из борьбы в Республиканской партии вышел последний реальный конкурент Трампа.

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Тэги: США, РЕСПУБЛИКАНЦЫ, ДОНАЛЬД ТРАМП


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