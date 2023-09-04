«Ветераны» американской политики должны уступать места более молодым - Хейли

Участница президентской гонки от Республиканской партии США Никки Хейли заявила, что возрастным американским политикам пора уходить на покой, потому что из-за них "Америка становится менее безопасной".

"Мы не можем смотреть на то, как сенатору США Дайэнн Файнстайн помощник говорит, как она должна голосовать. Мы не можем переживать о том, что сенатор Митч Макконнелл замер во время выступления. Мы не можем позволять, чтобы Джо Байден вообще забывал, где он", - сказала экс-постпред США при ООН Хейли в интервью телеканалу CBS News.

"Наши враги смотрят на это все. И каждый раз, когда происходить такое, Америка становится менее безопасной, потому что наши враги думают, что у нас все вне контроля. И это должно остановиться", - отметила она.

По ее словам, многие "ветераны" политики считают, что они знают лучше всех, что "лучше для американского народа, но американский народ говорит, что пора им уйти".

На вопрос журналиста о критериях к кандидатам в президенты США или в конгресс она указала, что выступает за тестирование умственных способностей претендентов на эти посты.

"Я думаю, что тесты на умственные способности должны быть. Мне все равно, будут ли они для всех, кто старше 50 лет. Мне все равно, будут ли они для всего конгресса. Это обычные тесты. Например, скажите, где вы родились, назовите четыре слова на одну и ту же букву, скажите, сколько у вас внуков. Это обычные вопросы, на которые все должны быть способны ответить", - продолжила участница президентской гонки, которой 51 год.

Ранее американские СМИ сообщали о странном поведении некоторых возрастных политиков. В частности, в августе лидер республиканцев в сенате 81-летний Митч Макконнелл во время одного из своих выступлений замер на месте более чем на 30 минут, после чего его увели помощники.