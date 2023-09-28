Большинство кандидатов-республиканцев на пост президента США поддержали продолжение помощи Украине

Большинство кандидатов в президенты США от Республиканской партии, которые приняли участие во втором раунде внутрипартийных дебатов, в разной степени высказались за продолжение помощи Украине, сообщают американские СМИ.
С наиболее резких позиций выступили экс-постпред США при ООН, бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли, бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи и бывший вице-президент США Майк Пенс. Губернатор Флориды Рон Десантис и американский предприниматель индийского происхождения Вивек Рамасвами были более сдержанными.
Это стало отражением внутрипартийной борьбы в конгрессе, который обсуждает этот вопрос, обращают внимание американские СМИ.
Рамасвами выступил с критикой в адрес Украины, отметив, что ситуация на Украине "не означает, что она сама хорошая".
По его словам, Китай, а не Россия, является настоящим врагом Соединенных Штатов, и что жесткая линия США в отношении России "еще больше толкает Россию в объятия Китая".
Рамасвами считает, что США необходим мирный план для урегулирования ситуации на Украине. Ранее он заявлял, что для завершения конфликта Киев должен согласиться на то, чтобы оставить часть территорий под контролем России.
Кристи осудил это как "наивность некоторых людей на этой сцене" и предупредил: "Если мы отдадим что-либо от Украины, следующей будет Польша".
Десантис заявил, что первое, что он сделает, если станет президентом, это будет завершение украинского конфликта, поскольку это отвечает интересам США. При этом он отметил, что не будет "выписывать Украине чеки на огромные суммы".
Основная часть дебатов была посвящена внутренним проблемам Соединенных Штатов.
Организаторы дебатов и их участники подвергли критике бывшего президента США Дональда Трампа, также баллотирующегося на пост главы государства, за то, что отказался участвовать в дебатах. Он в это время выступал в штате Мичиган.
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