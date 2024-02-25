Выборы в США станут переломным моментом для Украины – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в ближайшие месяцы стране "будет сложно".
"Нам будет сложно в марте-апреле, мы будем проходить этот период таких волн, разных волн, и политических, и финансовых, и давления разного. Россия будет готовиться к контрнаступательным действиям в начале лета, или в конце мая, если смогут, они будут готовиться, мы будем готовиться к их бою", - сказал Зеленский в воскресенье на пресс-конференции в Киеве.
"Мы, со своей стороны, подготовим наш план и будем следовать ему. Переломным моментом станут выборы в США, и мы будем понимать, что произойдет после этого", - отметил он.
Освобождение Ходжалы олицетворяет силу и единство Азербайджана, долг верности жертвам Ходжалинского геноцида - МИД
Байрамов и МИД Азербайджана поделились публикациями в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида
Макрон пообещал французским фермерам оказать новые меры поддержки
ЕС на фоне ситуации в мире должен развивать свое экономическое пространство - экс-председатель ЕЦБ
Турпоток в Турцию в январе вырос на 2%
Определен соперник «Карабаха» в 1/8 финала Лиги Европы
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Nar приступил к сотрудничеству с Азербайджанским технологическим университетом
AccessBank запустил специальную скидочную кампанию для pаботников образования
Компания Azerconnect признана лучшим работодателем Азербайджана
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы