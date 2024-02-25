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Выборы в США станут переломным моментом для Украины – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в ближайшие месяцы стране "будет сложно".

"Нам будет сложно в марте-апреле, мы будем проходить этот период таких волн, разных волн, и политических, и финансовых, и давления разного. Россия будет готовиться к контрнаступательным действиям в начале лета, или в конце мая, если смогут, они будут готовиться, мы будем готовиться к их бою", - сказал Зеленский в воскресенье на пресс-конференции в Киеве.

"Мы, со своей стороны, подготовим наш план и будем следовать ему. Переломным моментом станут выборы в США, и мы будем понимать, что произойдет после этого", - отметил он.

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Тэги: ЗЕЛЕНСКИЙ, США, ВЫБОРЫ, ЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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