Байден подтвердил, что построит в Газе порт для гуманитарной помощи

Президент США Джо Байден в пятницу объявил, что дал указание американским военным возглавить миссию по созданию в секторе Газа временного порта для приема гуманитарной помощи.
"Сегодня я дал указание армии США возглавить экстренную миссию по созданию временного причала в Средиземном море на побережье сектора Газа, который сможет принимать крупные суда с продовольствием, водой, медикаментами и материалами для строительства временных убежищ", - заявил он, выступая перед конгрессом.
По его словам, такой порт позволит значительно увеличить объемы гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газа каждый день.
При этом президент отметил, что американских военных в анклаве не будет.
Также Байден призвал Израиль разрешить доставку большего количества гуманитарной помощи в сектор Газа и обеспечить безопасность гуманитарных работников.
"Гуманитарная помощь не может быть второстепенным фактором или разменной монетой", - заявил он, обращаясь к властям Израиля.
Ранее западные СМИ сообщали, что в ходе обращения к конгрессу Байден объявит о решении построить порт в секторе Газа для доставки гумпомощи палестинцам.
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