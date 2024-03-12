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Президент Румынии предложил свою кандидатуру на должность генсека НАТО

Президент Румынии Клаус Йоханнис во вторник объявил о намерении побороться за пост генсека НАТО.

"Я решил принять участие в борьбе за должность генерального секретаря НАТО", - сказал он на пресс-конференции в Бухаресте. Его слова приводит Румынское радио.

"Со всей ответственностью я выдвигаю свою кандидатуру во имя Румынии", - добавил Йоханнис.

Традиционно на должности генсека НАТО оказывается политик из европейской страны, однако его кандидатуру негласно должны одобрить в Белом доме.

Ранее, по данным СМИ, две трети стран-членов НАТО в должности нового генсека Североатлантического альянса поддержали кандидатуру премьера Нидерландов Марка Рютте. В частности, за него высказались в Берлине, Лондоне и Вашингтоне.

Срок полномочий нынешнего генсека альянса Йенса Столтенберга истекает в октябре.

Официальные выборы генсека НАТО не предусмотрены, альянс назначает его на основе консенсуса всех стран-членов.

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Тэги: РУМЫНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, НАТО, ГЕНСЕК


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