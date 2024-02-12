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Внешняя политика 12.02.2024 20:16

Йоханнис пригласил Алиева посетить с официальным визитом Румынию

Президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с победой на внеочередных президентских выборах, состоявшихся 7 февраля 2024 года.

"Многочисленные реализуемые двусторонние и региональные проекты между Румынией и Азербайджаном демонстрируют высокий уровень наших взаимоотношений. Азербайджан является стратегическим, близким и надежным партнером Румынии в регионе Южного Кавказа", - отметил Йоханнис в поздравительном послании.

Он также подтвердил приверженность Румынии укреплению и углублению стратегического партнерства с Азербайджаном.

"Уверен, что Румыния и Азербайджан путем постоянных усилий в полной мере воспользуются возможностями развития двустороннего сотрудничества в таких важных областях, как энергетика, транспорт, образование, торговля и инвестиции. В то же время Румыния продолжит свою деятельность по непрерывному и всестороннему развитию диалога между Азербайджаном и Европейским Союзом", - отметил он.

Йоханнис также пригласил Алиева совершить в этом году официальный визит в Румынию "с целью углубления стратегического партнёрства между нашими странами".

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РУМЫНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПРИГЛАШЕНИЕ


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