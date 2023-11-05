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Внешняя политика 05.11.2023 19:25

Глава МИД Азербайджана проведет в Румынии встречи на высоком уровне

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Румынию.

"В рамках визита запланированы встречи на высоком уровне министра Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Румынии и другими официальными лицами", - говорится в информации МИД Азербайджана.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РУМЫНИЯ, МИД, ВИЗИТ


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