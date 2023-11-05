Глава МИД Азербайджана проведет в Румынии встречи на высоком уровне

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Румынию.
"В рамках визита запланированы встречи на высоком уровне министра Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Румынии и другими официальными лицами", - говорится в информации МИД Азербайджана.
В.Алиев
РФ продолжит сокращение поставок нефти и нефтепродуктов на 300 тыс. б/с до конца 2023г, пересмотр решения в декабре
Саудовская Аравия в ноябре не станет менять параметры добровольного сокращения добычи нефти в 1 млн б/с
На Баку приходится 70% торговли Берлина со странами Южного Кавказа - Байрамов
Мирный житель подорвался на мине в Тертерском районе
Страны ЕС за 8 месяцев экспортировали в Азербайджан фармпродукции почти на 104 млн евро
MIDA отбирает подрядчиков строительства жилых зданий в ЖК Евлах
ЖКУ Гянджи направит 3 млн манатов на благоустройство в городе
В Нахчыване планируют построить школу на 1 тыс. учеников
Нетаньяху пока не видит возможности для прекращения огня в Газе
Аббас призвал Блинкена добиться немедленного прекращения огня в Газе
Президент Молдовы заявила о поддержке на местных выборах тех, кто обеспечит евроинтеграцию
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
В Yelo Bank состоялось очередное мероприятие по здоровью
Прошел форум «KaryeramIZ» для студентов при поддержке Yelo Bank
«Nar» — официальный партнер международного турнира по ММА «RIZIN»
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире