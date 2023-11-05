Глава МИД Азербайджана проведет в Румынии встречи на высоком уровне

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Румынию. "В рамках визита запланированы встречи на высоком уровне министра Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Румынии и другими официальными лицами", - говорится в информации МИД Азербайджана. В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».