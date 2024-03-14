Столтенберг ожидает новые шаги по поддержке Украины на саммите НАТО в июле

Союзники по НАТО в ходе встречи глав стран альянса в июле в Вашингтоне предпримут дальнейшие шаги по поддержке Украины и укреплению партнерских отношений с рядом стран, заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"На встрече глав государств и правительств наших членов в июле в Вашингтоне (...) я ожидаю, что мы предпримем следующие шаги по поддержке Украины, укрепим наши ресурсы и оборону, углубим партнерские отношения во всем мире", - заявил он журналистам в ходе пресс-конференции, посвященной годовому докладу НАТО за 2023 год.

Следующая встреча глав союзников НАТО в 2024 году состоится в Вашингтоне 9-11 июля.