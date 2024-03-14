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Столтенберг ожидает новые шаги по поддержке Украины на саммите НАТО в июле

Союзники по НАТО в ходе встречи глав стран альянса в июле в Вашингтоне предпримут дальнейшие шаги по поддержке Украины и укреплению партнерских отношений с рядом стран, заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"На встрече глав государств и правительств наших членов в июле в Вашингтоне (...) я ожидаю, что мы предпримем следующие шаги по поддержке Украины, укрепим наши ресурсы и оборону, углубим партнерские отношения во всем мире", - заявил он журналистам в ходе пресс-конференции, посвященной годовому докладу НАТО за 2023 год.

Следующая встреча глав союзников НАТО в 2024 году состоится в Вашингтоне 9-11 июля.

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, САММИТ, ОЖИДАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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