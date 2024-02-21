Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8386 RUR   0.0184 GBR   2.1476 TRY   0.055

Цена на нефть

20.02 $/bbl +/- WTI 78.18 -1.01 Brent 82.34 -1.22

Регион 21.02.2024 19:05

НАТО ищет способы углубления партнерства с Грузией и поддерживает ее стремление вступить в альянс - Столтенберг

В НАТО отметили прогресс, которого достигла Грузия в ряде областей, и указали на необходимость продолжать проведение внутренних реформ, заявил в среду генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"В ходе встречи мы обсудили партнерство НАТО и Грузии и способы его углубить. Я приветствую прогресс, достигнутый в таких областях, как антикризисное управление, кибербезопасность, военно-инженерное дело, безопасная связь", - сказал он после встречи с грузинским премьер-министром Ираклием Кобахидзе.

Столтенберг поздравил Грузию с получением статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. "Теперь Грузии важно продолжать проводить внутренние реформы и придерживаться демократических ценностей. Мы хотим видеть, как Грузия двигается в правильном направлении: к демократии и процветанию и членству в евроатлантической семье. НАТО будет продолжать вас поддерживать, пока вы работаете над реализацией этих устремлений", - добавил генсек альянса.

По словам премьер-министра Грузии, его первый визит в Брюссель является подтверждением того, что для его страны очень важна евроатлантическая интеграция.

"Сегодня наши союзники и международной сообщество должны демонстрировать беспрецедентное единство, основанное на установленном мировом порядке и принципах международного права. Я еще раз хочу заявить о нашей приверженности к партнерству с НАТО", - заявил Кобахидзе.

Премьер-министр Грузии находится с первым визитом в Брюсселе, где уже провел встречи с руководством Евросоюза и НАТО.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: НАТО, ГРУЗИЯ, ОТНОШЕНИЯ


Похожие новости


Глава Минобороны Грузии Чиковани анонсирует тесное сотрудничество с НАТО Министр обороны Грузии считает вступление в НАТО в долгосрочной перспективе безальтернативным вариантом В Грузии завершились учения Agile Spirit 2023 с участием военных из стран НАТО Грузия станет членом НАТО и Евросоюза - премьер Столтенберг анонсировал заявление саммита НАТО в поддержку Грузии В НАТО надеются, что возобновление авиасообщения между РФ и Грузией не создаст пространства для обхода санкций В НАТО напомнили Грузии о необходимости реформ для вступления в альянс Глава британского МИД пообещал Грузии продолжить поддержку на пути евроатлантической интеграции В НАТО договорились активизировать помощь Грузии и Молдове НАТО не может назвать дату вступления Грузии в альянс - Столтенберг

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az