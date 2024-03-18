Столтенберг призвал Грузию к дальнейшим преобразованиям, в том числе на выборах в октябре

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник заявил, что Грузии необходимо и далее проводить внутренние реформы и укреплять демократию, в частности, через проведение свободных выборов, намеченных на октябрь.

"Важно, чтобы Грузия продолжала активно продвигать внутренние реформы, укреплять демократические ценности и верховенство закона, в том числе посредством проведения свободных и честных парламентских выборов в октябре этого года", - сказал Столлтенберг, выступая с премьером Грузии Иракли Кобахидзе.

По словам генсека, то, что Грузии необходимо сделать для присоединения к ЕС, относится и условиям вступления в Североатлантический альянс. Он отметил что такие реформы полезны и для самой Грузии.

"Статус кандидата, предоставленный ЕС Грузии, - большая возможность для укрепления стабильности и повышения уровня благосостояния", - сказал он.

"НАТО поддерживает вас по мере того, как вы продолжаете движение к более сильной демократии и полной евроатлантической интеграции, в том числе поддерживает бухарестское решение от 2006 года о том, что Грузия станет членом НАТО", - добавил Столтенберг.

В феврале Столтенберг отметил прогресс, которого достигла Грузия в ряде областей, и указал на необходимость продолжать проведение внутренних реформ.

Генсек НАТО тогда поздравил Грузию с получением статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

На саммите в Брюсселе 14 декабря 2023 года страны Евросоюза приняли решение начать с Украиной и Молдовой переговоры об их вступлении в ЕС и предоставили Грузии статус страны-кандидата.