Столтенберг надеется, что Грузия станет членом НАТО

Грузия является одним из ближайших партнеров НАТО, и Североатлантический альянс полностью поддерживает ее суверенитет и территориальную целостность, заявил в понедельник на брифинге в Тбилиси генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

"Сегодня мы беседовали с премьер-министром Ираклием Кобахидзе о путях углубления сотрудничества. Мы обсудили ряд конкретных программ, направленных на наше сближение, в частности, в сферах управления кризисами, обеспечения кибербезопасности и развития военной инженерии", - сказал Столтенберг.

В качестве примера сотрудничества НАТО с Грузией Столтенберг привел недавний визит турецкого военного фрегата в Батуми, где состоялся обмен опытом с грузинскими военными.

"Это сотрудничество продолжается и предполагает реализацию решения Бухарестского саммита, что Грузия станет членом НАТО", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что в Грузии должны продолжиться реформы, обеспечивающие проведение свободных и справедливых выборов.