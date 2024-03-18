Столтенберг надеется, что Грузия станет членом НАТО

Грузия является одним из ближайших партнеров НАТО, и Североатлантический альянс полностью поддерживает ее суверенитет и территориальную целостность, заявил в понедельник на брифинге в Тбилиси генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.
"Сегодня мы беседовали с премьер-министром Ираклием Кобахидзе о путях углубления сотрудничества. Мы обсудили ряд конкретных программ, направленных на наше сближение, в частности, в сферах управления кризисами, обеспечения кибербезопасности и развития военной инженерии", - сказал Столтенберг.
В качестве примера сотрудничества НАТО с Грузией Столтенберг привел недавний визит турецкого военного фрегата в Батуми, где состоялся обмен опытом с грузинскими военными.
"Это сотрудничество продолжается и предполагает реализацию решения Бухарестского саммита, что Грузия станет членом НАТО", - сказал Столтенберг.
Он отметил, что в Грузии должны продолжиться реформы, обеспечивающие проведение свободных и справедливых выборов.
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