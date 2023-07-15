Грузия станет членом НАТО и Евросоюза - премьер

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отверг утверждения о том, что его страна, в отличие от Украины, ничего не получила на саммите НАТО в Вильнюсе.
"Новость в Вильнюсе заключалась в том, что Украина будет вступать в НАТО без программы действий по членству (ПДЧ), но мы услышали и прямые заявления, что Украина не сможет стать членом НАТО пока не победит Россию. Если Украина победит Россию, для чего ей нужно членство в НАТО?", - сказал в субботу журналистам Гарибашвили.
При этом он отметил, что Грузия стремится стать членом НАТО, так как эта организация на сегодня является "лучшим зонтиком безопасности" для любого суверенного государства.
"Мы избрали политику стратегического терпения, чтобы не создавать излишних ожиданий и последовательно идти к нашей общенациональной цели - поэтапно сближаться с НАТО и Евросоюзом и в правильное время стать членами этих организаций", - сказал Гарибашвили.
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