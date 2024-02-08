Парламент Грузии одобрил назначение Кобахидзе премьером республики

Премьер-министром Грузии стал Ираклий Кобахидзе, парламент объявил ему и новому правительству вотум доверия.
В ходе состоявшегося в четверг голосования в парламенте вотум доверия Кобахидзе на посту премьер-министра Грузии, "за" проголосовали 84 депутата из парламентского большинства при необходимом минимуме в 76 голосов. Против были 10 депутатов. Оппозиция в голосовании не участвовала.
В новом правительстве сменился лишь министр обороны Грузии. Им стал бывший вице-спикер парламента Ираклий Чиковани.
"Я благодарен за оказанное доверие и оправдаю его", - заявил Кобахидзе после голосования.
Представляя в парламенте ранее в четверг правительственную программу, Кобахидзе отметил, что эта программа в основном направлена на завершение осуществляемых в стране проектов, начатых при прежнем правительстве.
"После победы на парламентских выборах мы в правящей партии "Грузинская мечта" представим новую правительственную программу на 2025-2028 годы", - заявил Кобахидзе.
Он отметил, что в течение ближайших месяцев правительство особое внимание уделит вопросам экономического развития, обеспечения безопасности и стабильности Грузии, поддержке социальных проектов.
Новому премьер-министру Грузии Кобахидзе 45 лет, женат, имеет двоих сыновей.
В 2014 году вступил в правящую партию "Грузинская мечта", заняв в ней пост исполнительного секретаря. В 2016 году был избран председателем парламента Грузии. В июне 2019 года подал в отставку с поста в связи начавшимися в Тбилиси антироссийскими протестами. В 2021 году Кобахидзе занял пост председателя "Грузинской мечты". 1 февраля текущего года по представлению политсовета "Грузинской мечты" был выдвинут кандидатом в премьеры республики.
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