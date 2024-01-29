Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили покидает свой пост

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что покидает свой пост.
О своей отставке премьер сообщил на брифинге в Тбилиси в понедельник.
По словам Гарибашвили, решение было принято на политсовете партии "Грузинская мечта", на съезде 1 февраля об этом решении будет объявлено официально.
"Мы приняли это решение вместе с нашей командой. Я горжусь успехами, достигнутыми вместе с командой. Одна из самых важных составляющих нашей политической команды является внутренняя демократия, основанная на принципе ротации, поэтому и другим необходимо дать возможность проявить себя", - сказал Гарибашвили.
Он сообщил, что осенью в Грузии состоятся парламентские выборы и, исходя из этой политической ситуации, получил от политсовета "Грузинской мечты" предложение занять пост председателя партии.
"Очень важно, чтобы новый премьер-министр вовремя сформировал новое правительство, которому я желаю успеха", - сказал Гарибашвили.
Ранее в грузинских СМИ появилась информация, что пост премьер-министра займет действующий председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе.
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