Грузия добивается успехов в обеспечении кибербезопасности, антикризисном управлении - Столтенберг

Грузия за последнее время продемонстрировала прогресс в таких областях как защита от кибератак, военно-инженерное дело и антикризисное управление, заявил в понедельник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Я приветствую успехи, достигнутые в таких сферах, как управление в кризисных ситуациях, кибербезопасность и военно-инженерное дело", - сказал Столтенберг на пресс-конференции с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе.

Столтенберг отметил, что в ходе визита в Грузию обсуждал с грузинскими властями дальнейшее углубление сотрудничества НАТО и Грузии. Генсек напомнил, что несколько дней назад в порт Батуми зашел фрегат ВМС Турции в рамках обучения альянсом грузинской береговой охраны. Он пояснил, что это пример того, как НАТО помогает укреплять военный потенциал Грузии на море для выгоды черноморского региона и альянса.