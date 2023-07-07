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07.07.2023 20:59

Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов

О ходе переговоров по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, о перспективах нормализации отношений между Арменией и Турцией в интервью агентству «Интерфакс-Азербайджан» рассказал глава Движения карабахских армян Артур Агаджанов.

Считаете ли вы успешными переговоры глав МИД Азербайджана и Армении, которые прошли на прошлой неделе в американском Арлингтоне при посредничестве госсекретаря США?

Сам факт того что, эти переговоры состоялись уже можно назвать успешным результатом. Помимо этого, наблюдается определенная положительная динамика переговорного процесса. Однако, остаётся необходимость в продолжении дополнительной работы по некоторым ключевым вопросам. Надеюсь, что очередная встреча лидеров Азербайджана и Армении в июле приведет к ощутимому конкретному результату.

Посол США в Армении Кристина Квин заявила, что по ее мнению карабахские армяне смогут жить, в безопасности в составе Азербайджана.

3 июля посол США в Ереване Кристина Квин дала интервью Общественному телевидению Армении. Посол сказала, что, по мнению Вашингтона безопасная жизнь армян Карабаха в составе Азербайджана возможна. Однако, для этого, она уточнила, что необходимо приложить усилия, в том числе касающиеся предоставления международной гарантии. Но, на мой взгляд, лучшая гарантия - это президент и народ Азербайджана.

28 июля в Марселе президент Франции Эманнюэль Макрон заявил, что оказывает на президента Азербайджан Ильхама Алиева якобы больше давления чем, премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Президент Франции Макрон ещё сказал, что якобы он единственный кто обладает четкой позицией по вопросу Карабаха, и чуть ли не в одиночку сохраняет эту тему в повестке для мирового сообщества. Весьма неуместное заявление. Для всех было бы лучше, а в первую очередь, для карабахских армян, если бы Макрон нормализовал отношения с официальным Баку и не вносил конфронтацию в нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией. А что касается «давления», то его надо оказывать на премьер-министра Армении Пашиняна, и я не могу сказать, что оно имеет место. А касательно давления на президента Азербайджана Ильхама Алиева я скажу, что он сильный и независимый лидер, поэтому кто может на него оказывать давление? На мой взгляд, президент Франции выдает желаемое, за действительное. Я не раз говорил и буду говорить, что Армения и Азербайджан сами могут договориться, главное - чтобы им не мешали в переговорном процессе.

Хотелось бы спросить ваше мнение и еще по одному вопросу – когда откроется армяно-турецкая граница?

В Армении ожидают открытие сухопутных границ с Турцией. Состоялись несколько раундов переговоров как на уровне лидеров двух стран, так и на уровне спецпредставителей. Это свидетельствует об определенном прогрессе в процессе нормализации отношений. Но не надо забывать, что параллельно идёт переговорный процесс между Арменией и Азербайджаном по согласованию текста мирного договора и делимитации границ между странами. На повестке дня открытие Зангезурского коридора, вывод незаконных армянских вооруженных сил с территории Азербайджана, реинтеграция карабахских армян в азербайджанское общество. Насколько успешно и быстро будут проходить эти процессы, настолько же, успешно и быстро будут открыты сухопутные границы между Арменией и Турцией. Нормализация отношений с Азербайджаном и Турцией принесет серьезную пользу Армении, будет способствовать стабильности в регионе, а также развитию отношений между государствами.

Беседовал Р.Ахмедов

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Тэги: АГАДЖАНОВ, РЕГИОН, ПРОЦЕСС

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