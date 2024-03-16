Алиев ознакомился с закупленными современными автомобилями скорой медицинской помощи

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился в субботу с современными автомобилями скорой медицинской помощи, закупленными Госагентством по обязательному медицинскому страхованию, сообщается на сайте азербайджанского лидера.

Председатель правления агентства Заур Алиев проинформировал главу государства, что из 100 итальянских автомобилей скорой медицинской помощи "Iveco Daily 35S15/E4" 66 оборудованы простым дифференциалом, 3 - психиатрические, 20 - реанимобили, 1 - оснащен портативным рентгеновским аппаратом и 10 - перинатальными инкубаторами.

Транспортные средства укомплектованы самым современным медицинским оборудованием, которое позволяет начать лечение в пути, пока пациента доставляют в медицинское учреждение, что позволяет безопасно транспортировать пациентов, находящихся в тяжелом состоянии.

Также было отмечено, что после введения обязательного медицинского страхования всего закуплено 349 машин скорой помощи.

В.Алиев