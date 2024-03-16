Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8488 RUR   0.0185 GBR   2.1655 TRY   0.0528

Цена на нефть

15.03 $/bbl +/- WTI 81.04 -0.22 Brent 85.34 -0.08
Внутренняя политика 16.03.2024 12:30

Алиев ознакомился с закупленными современными автомобилями скорой медицинской помощи

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился в субботу с современными автомобилями скорой медицинской помощи, закупленными Госагентством по обязательному медицинскому страхованию, сообщается на сайте азербайджанского лидера.

Председатель правления агентства Заур Алиев проинформировал главу государства, что из 100 итальянских автомобилей скорой медицинской помощи "Iveco Daily 35S15/E4" 66 оборудованы простым дифференциалом, 3 - психиатрические, 20 - реанимобили, 1 - оснащен портативным рентгеновским аппаратом и 10 - перинатальными инкубаторами.

Транспортные средства укомплектованы самым современным медицинским оборудованием, которое позволяет начать лечение в пути, пока пациента доставляют в медицинское учреждение, что позволяет безопасно транспортировать пациентов, находящихся в тяжелом состоянии.

Также было отмечено, что после введения обязательного медицинского страхования всего закуплено 349 машин скорой помощи.

В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, АВТОМОБИЛИ


Похожие новости


Грузия и Азербайджан как два независимых государства всегда рядом друг с другом - Алиев Состоялась встреча Алиева с Кобахидзе Алиев обвинил Францию в открытой политике исламофобии и дискриминации мусульман Азербайджан превратил нефть в развитие - Алиев Азербайджан планирует через 10 лет максимально использовать ВИЭ - Алиев Алиев назначил Рзаева президентом ЗАО «AZAL» Турция готова к дополнительным шагам для доведения товарооборота с Азербайджаном до $15 млрд в год - Эрдоган Алиев: на территории Азербайджана уже нет и впредь никогда не будет места сепаратистским силам Баку и Анкара имеют конкретные планы по сотрудничеству и совместному производству в сфере оборонной промышленности - Алиев Алиев и Пашинян провели двустороннюю встречу в Мюнхене

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az