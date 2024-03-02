Азербайджан превратил нефть в развитие - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что стране удалось избежать так называемого нефтяного проклятия, с которым столкнулись многие страны с запасами нефти и газа.
"Мы превратили нефть в развитие. Нам удалось обеспечить справедливое распределение богатств. За последние двадцать лет мы сократили уровень бедности в Азербайджане с 50% до 5%. И всё, что вы видите здесь, в Баку, - это абсолютно новое развитие инфраструктуры и улучшение условий жизни людей", - сказал Алиев в интервью Euronews.
Президент выразил сожаление, что сегодня ископаемое топливо представляется чем-то опасным, плохим, а страны, которые обладают этими ресурсами, должны считаться виноватыми в этом.
"Мое послание заключалось в следующем: давайте оценку нашим действиям, тому, как мы обращаемся с этими ресурсами, как мы используем доходы для удовлетворения потребностей людей и стимулирования "зелёной" повестки дня. Надеюсь, моё послание будет услышано", - подытожил Алиев.
В.Алиев
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