Действующие оппозиционные мэры Стамбула и Анкары лидируют на выборах в своих городах

Действующий мэр Стамбула и член Республиканской народной партии Экрем Имамоглу лидирует на выборах главы городской администрации, свидетельствуют предварительные результаты, опубликованные газетой "Дейли сабах".
После обработки более 70% бюллетеней, у Имамоглу - 50,3% голосов, у его ближайшего оппонента, кандидата от Партии справедливости и развития Мурата Курума - 40,9% голосов.
В Анкаре к настоящему моменту обработали почти 50% бюллетеней. Нынешний мэр Мансул Яваш от Республиканской народной партии также сохраняет за собой лидерство и набирает 58,8% голосов. Кандидат от возглавляемой президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития Тургут Алтынок получает 33,3%.
Явка избирателей на местных выборах в Турции в воскресенье составила 77,4%.
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