На местных выборах в Турции с незначительным отрывом победили оппозиционеры - результаты

Оппозиционная Республиканская народная партия (РНП) с небольшим отрывом от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) одержала победу на муниципальных выборах в Турции, свидетельствуют результаты подсчета 100% голосов.
Согласно результатам, которые приводит газета "Сабах", РНП набрала 37,76% голосов, а ПСР президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заручилась поддержкой 35,48% избирателей. Далее следует партия "Новое благоденствие" с 6,19% голосов, а за ней - Демократическая партия, которая получила поддержку 5,7% электората.
Ультраправая Партия националистического движения по итогам подсчета получила 5,99% голосов, а Хорошая партия - 3,77%.
Действующий мэр Стамбула, член РНП Экрем Имамоглу лидировал на выборах главы городской администрации с 51,14% голосов. Его ближайший оппонент, кандидат от ПСР Мурат Курум набрал 39,59% голосов.
РНП смогла удержать позиции также в Анкаре и Измире. Так, Мансур Яваш остался мэром Анкары, получив поддержку 60,38% электората; Джемиль Тугай, кандидат от РНП на пост мэра в Измире, также опередил своих оппонентов.
Еще до подсчета всех голосов Эрдоган признал, что его партия на прошедших местных выборах в стране потерпела поражение. Выступая в штабе правящей ПСР, он заявил, что "независимо от результатов, победителем этих выборов станет в первую очередь демократия".
По данным "Анадолу", президент обещал продолжить работу над улучшением благосостояния и безопасности жителей Турции, а также усилить международную роль страны.
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