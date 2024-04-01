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Регион 01.04.2024 22:02

Эрдоган после успеха оппозиции скорректирует внешнюю и внутреннюю политику, следует ожидать сближения Анкары с Западом - турецкий эксперт

Успех оппозиционных сил на местных выборах вынуждает президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пойти на определенные корректировки политического курса как на внутреннем, так и на внешнем треках, считает турецкий политический аналитик Керим Хас.

"Местные выборы несколько ослабили позиции партии Эрдогана, однако вряд ли корректным было бы утверждать, что оппозиция получила некий карт-бланш с прицелом на следующие выборы. Оппозиционные силы, успешно выступив, явно хотели бы добиться проведения внеочередных президентских выборов, но действующий президент на это, разумеется, не пойдет", - сказал Хас в понедельник "Интерфаксу".

"Эрдоган оказался в ситуации, когда ему придется пойти на определенные изменения своего курса. Здесь принципиально важно, что речь не идет о кардинальных разворотах, а лишь об определенной корректировке внешней и внутренней политики", - сказал собеседник агентства.

Хас полагает, что Эрдоган, чей курс встречал разочарование и критику на Западе, на сей раз сделает шаги навстречу Вашингтону и Брюсселю. "Ситуация в турецкой экономике у многих в стране вызывает вопросы, и в этой связи Эрдогану сейчас необходимо быть более убедительным на экономическом направлении. Для этого нужны инвестиции, прежде всего западные. Соответственно, градус критических оценок со стороны Эрдогана по разным поводам в адрес США и Евросоюза изменится. Турецкий лидер в этом плане станет более мягким", - считает эксперт.

Вместе с тем, от Эрдогана не следует ожидать каких-либо изменений в отношениях с Москвой, чего от президента Турции пытаются добиться на Западе, предположил турецкий политолог. "Западным лидерам и политикам хотелось бы, чтобы Эрдоган пересмотрел свой подход к отношениям с Россией, и занял бы куда более жесткую позицию. Однако нет никаких признаков того, что Анкара присоединится к антироссийским санкциям. Эрдоган на это не пойдет", - сказал Хас.

Эрдоган признал, что его партия на прошедших в воскресенье местных выборах потерпела поражение, он назвал результаты голосования "поворотным моментом" для правящей партии.

Оппозиционная Республиканская народная партия объявила, что на выборах удержала позиции в Стамбуле и Анкаре, и смогла добиться успехов в других крупных городах, которые традиционно принадлежали правящей Партии справедливости и развития.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ВЫБОРЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ, ЭКСПЕРТ


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