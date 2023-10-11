Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире

Споры о роли нефтегазового сектора и инвестициях в него находятся в центре внимания последние десять лет.
По оценкам Rystad Energy, в 2014 году глобальные инвестиции в разведку и добычу достигли пика в $900 млрд, после чего произошел резкий спад: в этом году они прогнозируются на уровне $580 млрд. Количество законченных строительством скважин также уменьшилось – с 88 000 в 2014 году до 59 000 в этом году.
В то же время Rystad Energy отмечает, что благодаря снижению цен за единицу продукции, росту эффективности и производительности, а также развитию портфельных стратегий значительно повысилась эффективность добывающей отрасли. Иными словами, компании отрасли могут делать то же, что и раньше, но с гораздо меньшими затратами. Несмотря на сокращение инвестиций, показатели активности и объем добычи продолжают демонстрировать сильную динамику, оставаясь на уровне 2010–2014 годов.
Однако, по данным недавно опубликованного отчета BCG «План энергетического перехода» (The Energy Transition Blueprint), большинство сценариев по достижению нулевого баланса выбросов предусматривают поставки нефти и газа в 2030 году на уровне, эквивалентном 50–80% от объемов 2021 года. Это значит, что существующие производственные активы не смогут удовлетворить спрос в 2030 году и в долгосрочной перспективе. В отчете говорится, что для энергетической безопасности по-прежнему потребуются выборочные инвестиции, в первую очередь, в разработку самых дешевых способов добычи с самой низкой интенсивностью выбросов парниковых газов.
Азербайджан находится в очень выгодном положении, чтобы продолжать добычу нефти и газа. Он занимает третье место среди пяти ведущих стран мира по критерию высокой эффективности добычи при самом низком уровне выбросов, а также входит в число лидеров по безубыточной стоимости добычи нефти и газа.
Таким образом, нефтегазовые ресурсы Азербайджана входят в число самых экологически чистых и дешевых в мире. Помимо этого, у страны есть географические и транспортно-инфраструктурные преимущества.
Сегодня добыча нефти и газа в Азербайджане в основном ведется на крупных месторождениях, таких как АЧГ (Азери-Чираг-Гюнешли) и Шах-Дениз. Эти месторождения были открыты еще до начала 1990-х годов, а добыча на них началась в начале 2000-х.
Однако, у Азербайджана есть богатые неосвоенные шельфовые ресурсы с большим потенциалом, например, крупные газовые месторождения Нахчыван и Бабек, а также обширные неразведанные участки на суше. Полагаю, что сейчас благоприятный момент для более активной разведки и разработки новых месторождений, особенно принимая во внимание тот факт, что речь идет о более экологичных высококачественных ресурсах.
Безусловно, Азербайджан будет продолжать инвестиции в зеленую — солнечную, ветряную и водородную — энергетику. Это откроет новые источники экономического роста и позволит направить дополнительные объемы газа на экспорт. И в то же время, надежная база нефтегазовых ресурсов будет залогом экономической стабильности и энергетической безопасности страны еще не один десяток лет.
Владимир Рогов, Партнер и управляющий директор Boston Consulting Group (BCG), Баку
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