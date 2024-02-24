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АПК 24.02.2024 19:05

Макрон пообещал французским фермерам оказать новые меры поддержки

Президент Франции Эмманюэль Макрон, в ходе посещения ежегодного международного сельскохозяйственного салона в Париже, выступил перед недовольными фермерами и заявил о готовящихся мерах поддержки отрасли, сообщают французские СМИ.

По данными газеты Le Monde, президент, в частности, заявил о готовности признать "сельское хозяйство и продукты питания главным общим интересом французской нации".

По словам Макрона, это будет включено в законопроект о продовольственном суверенитете, который должен быть представлен 20 марта в совете министров. По мнению главы государства, такое распоряжение "позволит уверенно и надежно защитить сельское хозяйство".

Он также пообещал оказать на уровне правительства помощь фермерским хозяйствам с организацией денежных потоков.

Глава государства сформулировал цель установления "минимальных цен, которые позволят защитить сельскохозяйственные доходы" в рамках подготовки нового закона, регулирующего отношения между субъектами продовольственного сектора.

Старт ежегодному международному сельскохозяйственному салону, который традиционно давали французские президенты, помешали столкновения между полицейским спецназом и фермерами, недовольными как национальной сельскохозяйственной политикой, так и регламентами совместной сельскохозяйственной политики ЕС.

Несколько десятков фермеров без приглашения ворвались на салон. Тем временем, отмечает газета Le Monde, глава государства все утро находился на втором этаже выставочного павильона, где он разговаривал за закрытыми дверями с сельскохозяйственными профсоюзами.

Помимо этого, на салоне у президента состоялись спонтанные дебаты с сельхозпроизводителями.

В конце января французские фермеры провели по всей стране крупномасштабные манифестации протеста с блокированием автомобильных дорог и маршем сельскохозяйственной техники на Париж. Они выступали против повышения налогов и роста цен, в частности, на топливо для сельскохозяйственной техники, требовали отмены ограничений, связанных с вводимыми во Франции и ЕС экологическими стандартами.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ФЕРМЕРЫ, ОБЕЩАНИЕ


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