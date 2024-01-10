Алиев обвинил Париж в ухудшении азербайджано-французских отношений

Азербайджано-французские отношения ухудшились по вине Парижа, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"(...) после антитеррористической операции (в сентябре 2023 года в Карабахском регионе Азербайджана - ИФ) они (отношения - ИФ) по существу прекратились, опять же не по нашей вине. Просто уже Франция в открытую стала вести антиазербайджанскую деятельность, не маскируясь никакими другими факторами", - сказал Алиев в среду в интервью азербайджанским телеканалам.

Как отметил азербайджанский лидер, Франция предприняла 5 попыток принятия антиазербайджанской резолюции на площадке Совбеза ООН и эти попытки "увенчались полным фиаско" для Парижа.

"Потому что нас поддержало много стран и им не удалось набрать необходимое количество стран для того, чтоб принять эту резолюцию. Это для них был очень сильный политический удар, потому что мы их победили на их поле", - подчеркнул Алиев.

Также, отметил президент, Франция не нашла поддержки у Евросоюза, что по словам Алиева, было не менее сильным ударом по Парижу. "Хотя руководитель дипломатии Евросоюза (Жозеп Боррель - ИФ), к сожалению, был в числе подпевал политики Франции против Азербайджана, но в целом страны Евросоюза не смогли согласовать единую позицию по Азербайджану, а Франция именно настаивала на санкциях и т.д. Эти тезисы уже были озвучены, они витали в воздухе, но дальше слов дело не пошло", - добавил Алиев.

Президент, комментируя осквернение и заворачивание в целлофан памятника Натаван во французском городе Эвиан-ле-Бен, назвал этот акт вандализма "дном моральной деградации, когда злость, бессилие и истерика вымещается на памятниках".

"Тут они (французские чиновники - ИФ) практически мало чем отличаются от армян. Те (армяне - ИФ) просто раскопали могилу Натаван, разрушили ее памятник в Агдаме, мы уже восстановили и сделали точную копию, а французы оскверняют ее памятник во Франции, аналогия напрашивается", - отметил он.

Президент при этом предупредил, что Баку не будет сидеть сложа руки, он начал и продолжит предпринимать адекватные шаги на действия Парижа.

"Мы не та страна, которая только защищается и оправдывается. Мы предприняли и будем предпринимать адекватные действия, тем более поводов для того, чтобы весь мир вспомнил о злодеяниях французского империализма в колониальных странах предостаточно. Это и ядерные испытания на огромных территориях в Алжире, которые сейчас не могут использоваться, это тот же минный террор, и кстати, до сих пор в Алжире люди погибают на минах, которые заложили французы, это геноцид - 1,5 млн алжирцев и преступления в других колониальных странах", - подчеркнул глава государства.

По его словам, Франция также проводит недопустимую колониальную политику.

"Истинное лицо Франции раскрыли мы, все это до сих пор замалчивалось, не хотели связываться, боялись проблем, боялись угроз и т.д, а мы не боимся, и думаю, то, что происходит сегодня, и вот это фиаско в Совбезе ООН, и в ЕС, тщетные попытки через своих представителей в Европарламенте нас ущемить, может даже ущипнуть ,это все бесполезно. А мы естественно будем продолжать", - добавил Алиев.

Х.Насирзаде