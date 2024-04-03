Министр обороны Франции предложил России активизировать обмен данными о терроризме

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню в телефонном разговоре с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил о готовности Парижа активнее обмениваться данными в рамках борьбы против терроризма, сообщают парижские СМИ со ссылкой на данные французского оборонного ведомства.
В сообщениях отмечается, что Лекорню "напомнил о готовности Франции (...) к усиленному обмену данными" в рамках борьбы против терроризма.
Ранее о разговоре министров сообщил французский телеканал ТФ-1. По его информации, беседа продлилась около часа и коснулась как темы терроризма, так и украинского кризиса.
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