Министр обороны Франции предложил России активизировать обмен данными о терроризме

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню в телефонном разговоре с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил о готовности Парижа активнее обмениваться данными в рамках борьбы против терроризма, сообщают парижские СМИ со ссылкой на данные французского оборонного ведомства.

В сообщениях отмечается, что Лекорню "напомнил о готовности Франции (...) к усиленному обмену данными" в рамках борьбы против терроризма.

Ранее о разговоре министров сообщил французский телеканал ТФ-1. По его информации, беседа продлилась около часа и коснулась как темы терроризма, так и украинского кризиса.