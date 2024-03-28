Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8399 RUR   0.0185 GBR   2.1472 TRY   0.0526

Цена на нефть

27.03 $/bbl +/- WTI 81.35 -0.27 Brent 86.09 -0.16
СНГ 28.03.2024 14:37

Песков: Ведем конструктивную работу с КНР, ОАЭ и Турцией в связи с платежами за российскую нефть в условиях санкций США

РФ конструктивно работает с КНР, ОАЭ и Турцией для разрешения ситуации с платежами за российскую нефть в условиях давления вторичных санкций США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с пресс-секретарем в четверг представители СМИ заявили, что, по сообщениям их источников, российские компании сталкиваются с задержками до нескольких месяцев при получении оплаты за нефть и нефтепродукты со стороны банков КНР, ОАЭ, Турции, которые опасаются вторичных санкций США. Пескова спросили, ведет ли Россия работу по упрощению платежей и решается ли данная проблема.

"Поскольку упомянутые вами страны находятся под беспрецедентным давлением финансовых и иных властей США, а также ЕС, конечно же, эта работа ведется, но ведется она в дискретном режиме. Мы работаем весьма конструктивно с нашими партнерами, напряженно, принимая во внимание те опасности, которые происходят от этого вот беспрецедентного давления, которое, собственно, идет в нарушение всех внятных правил и норм международной торговли и экономических отношений", - сказал Песков журналистам.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, НЕФТЬ, РАСЧЕТЫ


Похожие новости


Кремль не участвует в дискуссии о возможном возвращении смертной казни Российские спецслужбы расследуют теракт в "Крокус Сити Холле" самостоятельно, без контактов с западными странами В Кремле предостерегли от экспроприации доходов замороженных на Западе активов РФ Песков счел новые решения МОК по россиянам противоречащими идеологии олимпизма В Кремле готовы обсуждать с Арменией ее участие в ОДКБ Заявление Шольца по поводу проекта документа об урегулировании в Украине от 2022 года вызывает недоумение в Кремле - Песков РФ не собирается вмешиваться в выборы в США, и не позволит вмешаться в свои - Песков Песков ответил Пашиняну: устав ОДКБ не предусматривает такой статус, как «замороженное членство» В Кремле опровергли сообщения о предложении Москвы заморозить украинский конфликт РФ призывает к сдержанности в связи с инцидентом на границе Армении и Азербайджана - Песков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az