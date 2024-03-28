Песков: Ведем конструктивную работу с КНР, ОАЭ и Турцией в связи с платежами за российскую нефть в условиях санкций США

РФ конструктивно работает с КНР, ОАЭ и Турцией для разрешения ситуации с платежами за российскую нефть в условиях давления вторичных санкций США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ходе общения с пресс-секретарем в четверг представители СМИ заявили, что, по сообщениям их источников, российские компании сталкиваются с задержками до нескольких месяцев при получении оплаты за нефть и нефтепродукты со стороны банков КНР, ОАЭ, Турции, которые опасаются вторичных санкций США. Пескова спросили, ведет ли Россия работу по упрощению платежей и решается ли данная проблема.
"Поскольку упомянутые вами страны находятся под беспрецедентным давлением финансовых и иных властей США, а также ЕС, конечно же, эта работа ведется, но ведется она в дискретном режиме. Мы работаем весьма конструктивно с нашими партнерами, напряженно, принимая во внимание те опасности, которые происходят от этого вот беспрецедентного давления, которое, собственно, идет в нарушение всех внятных правил и норм международной торговли и экономических отношений", - сказал Песков журналистам.
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