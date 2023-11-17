Строительство КПП на границе Армении и Турции завершится на следующей неделе

Строительство контрольно-пропускного пункта (КПП) "Маргара" на армяно-турецкой границе будет завершено уже на следующей неделе, сообщил журналистам председатель Комитета государственных доходов Армении Рустам Бадасян в пятницу.
"Вопрос оборудования КПП требовал срочного решения для того, чтобы люди с дипломатическими паспортами или граждане третьих стран имели возможность пересекать границу между Арменией и Турцией", - отметил Бадасян.
Он отказался комментировать процесс нормализации армяно-турецких отношений, подчеркнув, что этим занимается внешнеполитическое ведомство страны.
Касаясь работы КПП "Маргара" с точки зрения доходов, Бадасян отметил, что на данный момент ведутся расчеты, но есть аксиоматическая истина - "открытая граница лучше закрытой".
В конце июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора обсудили процесс нормализации отношений между странами и процесс выполнения договоренности об открытии армяно-турецкой границы для граждан третьих стран и держателей дипломатических паспортов.
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